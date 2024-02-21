Смотрите Вести в 14:30: когда достроят поликлинику в Собинке и реконструируют очистные?
Связные...
Смотрите "Вести" в 14:30: когда достроят поликлинику в Собинке и реконструируют очистные?
Связные на удалёнке
- Есть такая работа - обманывать людей. Владимирские полицейские задержали троих пособников телефонных мошенников.
Большая стройка
- Глава региона Александр Авдеев посетил социально значимые объекты в Собинке. Когда достроят поликлинику и реконструируют очистные?
Вере за верность
- И 35 лет в погоне за интересными новостями и героями. Награду за верность профессии получила корреспондент ГТРК "Владимир".