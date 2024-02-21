Смотрите Вести в 21:05: ВлГУ организовал встречу студентов с защитниками Отечества
Дорога у...
Смотрите "Вести" в 21:05: ВлГУ организовал встречу студентов с защитниками Отечества
Дорога у порога
- Строящаяся дорога на Суздаль подошла вплотную к домам в селе Павловское. Что говорит подрядчик?
Большая стройка
- Глава региона Александр Авдеев посетил социально значимые объекты в Собинке. Когда достроят поликлинику и реконструируют очистные?
Из первых уст
- Герои нашего времени. ВлГУ организовал встречу студентов с защитниками Отечества.