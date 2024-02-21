Смотрите Вести в 21:05: ВлГУ организовал встречу студентов с защитниками Отечества Дорога у...

Смотрите "Вести" в 21:05: ВлГУ организовал встречу студентов с защитниками ОтечестваДорога у порога- Строящаяся дорога на Суздаль подошла вплотную к домам в селе Павловское. Что говорит подрядчик?Большая стройка- Глава региона Александр Авдеев посетил социально значимые объекты в Собинке. Когда достроят поликлинику и реконструируют очистные?Из первых уст- Герои нашего времени. ВлГУ организовал встречу студентов с защитниками Отечества.