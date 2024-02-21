В программу включили еще 12 стартовых площадок.

В программу включили еще 12 стартовых площадок.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации – переселении горожан из ветхого жилья в современные квартиры комфорт-класса. По словам градоначальника, подобрано еще 12 площадок для возведения новостроек."Возведенные новостройки позволят расселить 36 старых домов и предоставить комфортное жилье 6,5 тысячи человек", – написал мэр в своем .Новые стартовые площадки находятся в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах. Новостройки возведут в районах Пресненский, Головинский, Коптево, Лосиноостровский, Останкинский, Преображенский и других.Всего для реновации подобрано 614 стартовых площадок. Получили новое жилье или находятся в процессе переезда более 154 тысяч москвичей, уточнил Собянин.Москва наращивает темпы переселения в рамках реновации. В декабре квартиры 4,4 тысячи человек. Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры оформили 3,3 и 3,4 тысячи человек соответственно, сообщил ранее министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.В программу реновации включено 5175 ветхих домов. Их жителям предоставляют квартиры с полной отделкой класса комфорт.Переселение продлится до 2032 года. Обладателями нового жилья станут около миллиона москвичей.