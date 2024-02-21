Теплый атмосферный фронт с запада скоро «прогонит» зиму из Владимирской области По прогнозам...

Теплый атмосферный фронт с запада скоро «прогонит» зиму из Владимирской областиПо прогнозам синоптиков, теплый атмосферный фронт приближается с запада на Владимирскую область. Это значит, что весна в этом году не заставит себя ждать.В четверг, 22 февраля 2024 года, небо будет затянуто плотными облаками, а незначительные осадки в виде мокрого снега навестят «на прощание». Днем температура воздуха составит -2…3°С.Скорость южного ветра будет достигать средних значений - 3м/с.На вечерней прогулке вряд-ли кто-то замерзнет, ведь отметка на термометре в темное время суток не сильно изменится, и будет равна -4...-5°С.В пресс-службе Гидрометцентра определяют: магнитное поле будет спокойным. Атмосферное давление будет держаться на уровне 754 мм. ртутного столба.Влажность в четверг будет соответствовать климатической норме: 81-85%Не бывает плохой погоды! Хорошее настроение необходимо создавать себе самим, а для этого можно брать пример с русских поэтов, которые вдохновляются разными временами года:«Свежей и светлой прохладойВеет в лицо мне февраль.Новых желаний — не надо,Прошлого счастья — не жаль.Нежно-жемчужные далиЧуть орумянил закат.Как в саркофаге, печалиВ сладком бесстрастии спят…»(Валерий Яковлевич Брюсов)Народный прогноз на 22 февраля:Наши предки верили: вечером шумят птицы - оттепель не за горами; липкий снег – к потеплению; снежная погода - к обильному урожаю.Фото: freepik.com