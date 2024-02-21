Теплый атмосферный фронт с запада скоро «прогонит» зиму из Владимирской области
По прогнозам...
Теплый атмосферный фронт с запада скоро «прогонит» зиму из Владимирской области
По прогнозам синоптиков, теплый атмосферный фронт приближается с запада на Владимирскую область. Это значит, что весна в этом году не заставит себя ждать.
В четверг, 22 февраля 2024 года, небо будет затянуто плотными облаками, а незначительные осадки в виде мокрого снега навестят «на прощание». Днем температура воздуха составит -2…3°С.
Скорость южного ветра будет достигать средних значений - 3м/с.
На вечерней прогулке вряд-ли кто-то замерзнет, ведь отметка на термометре в темное время суток не сильно изменится, и будет равна -4...-5°С.
В пресс-службе Гидрометцентра определяют: магнитное поле будет спокойным. Атмосферное давление будет держаться на уровне 754 мм. ртутного столба.
Влажность в четверг будет соответствовать климатической норме: 81-85%
Не бывает плохой погоды! Хорошее настроение необходимо создавать себе самим, а для этого можно брать пример с русских поэтов, которые вдохновляются разными временами года:
«Свежей и светлой прохладой
Веет в лицо мне февраль.
Новых желаний — не надо,
Прошлого счастья — не жаль.
Нежно-жемчужные дали
Чуть орумянил закат.
Как в саркофаге, печали
В сладком бесстрастии спят…»
(Валерий Яковлевич Брюсов)
Народный прогноз на 22 февраля:
Наши предки верили: вечером шумят птицы - оттепель не за горами; липкий снег – к потеплению; снежная погода - к обильному урожаю.
Фото: freepik.com