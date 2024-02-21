Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграме.

Третий этаж начали возводить в новой поликлинике в Собинке. Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграме.Так, губернатор в рамках рабочей поездки проверил ход строительства объекта. Его начали возводить ещё в марте 2023 года. На данный момент, кроме бетонными конструкциями на третьем этаже, строители заняты перекрытиями и стенами на двух других этажах. Также идёт прокладка теплосетей.Сейчас уже готовы наружные сети водоотведения о водоснабжения. Полностью работы планируется закончить до конца этого года. По словам Авдеева, подрядчику сейчас предстоит работать в напряжённом темпе, а властям – контролировать процесс.