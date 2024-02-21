Правоохранители Александрова отреагировали на публикации местных СМИ и проверили крыши городских домов на наличие сосулек и сугробов.

Правоохранители Александрова отреагировали на публикации местных СМИ и проверили крыши городских домов на наличие сосулек и сугробов. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Так, в ходе организованной проверки было обнаружено нависание снега на доме №8 по улице Ленина и доме №38 на улице Революции.По данным фактам ответственным лицам были внесены прокурорские представления.«После вмешательства прокурора выявленные нарушения устранены: крыши домов очищены от снега и наледи», - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.