В городе Александрове крыши домов очищены от смертельных сосулек Александровской городской...

В городе Александрове крыши домов очищены от "смертельных" сосулекАлександровской городской прокуратурой проведена проверка по публикации СМИ «В Александрове на крышах заметили смертельно опасные сосульки».В результате проверок, проведённых совместно с администрацией Александровского района, выявлены нарушения. Крыши домов № 8 по ул. Ленина и № 38 по ул. Революции не очищены от снега, в связи с чем образовалось нависание наледи."По фактам выявленных нарушений городским прокурором в управляющую компанию, индивидуальному предпринимателю (собственнику помещений в доме № 8 по ул. Ленина) внесены представления, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.После вмешательства прокурора выявленные нарушения устранены. Крыши домов очищены от снега и наледи.Фото: пресс-служба областной прокуратуры