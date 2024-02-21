В городе Кольчугино обрушилась крыша трёхэтажного многоквартирного дома Накануне вечером, 20...

В городе Кольчугино обрушилась крыша трёхэтажного многоквартирного домаНакануне вечером, 20 февраля 2024 года в городе Кольчугино на улице Мира произошло обрушение крыши трёхэтажного многоквартирного жилого дома № 25На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники прокуратуры.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, кровля упала на бетонное основание чердачного перекрытия над вторым и третьим подъездами.Дом остался без отопления. Управляющая компания приступила к ликвидации последствий обрушения и восстановлению теплоснабжения."В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям должностных лиц управляющей организации ООО "ЖЭУ 2", органов местного самоуправления", - добавили в ведомстве.Восстановление нарушенных прав жильцов находится на контроле межрайонного прокурора.Фото: пресс-служба областной прокуратуры