17 февраля в КГТА имени В.А. Дегтярева прошел Открытый чемпионат по гонкам дронов Владимирской области.

17 февраля в КГТА имени В.А. Дегтярева прошел Открытый чемпионат по гонкам дронов Владимирской области.Участие приняли более 60 человек из Коврова, Владимира, Камешково, Гусь-Хрустального и Белгорода. Площадкой для проведения чемпионата выступил новый крытый полигон на базе Ковровской академии имени В.А. Дегтярева (г. Ковров).Полигон в КГТА — проект областного значения и реализуется при поддержке Правительства Владимирского региона в рамках проекта «Ковровская академия беспилотных авиационных систем «Кречет»». Это единственный крытый полигон в регионе, который соответствует всем требованиям, предъявляемым для проведения соревнований регионального и всероссийского уровней.На новой площадке будут заниматься студенты и школьники для получения навыков операторов БПЛА. Также она предназначена и для подготовки инженерно-технических кадров для беспилотной авиации.Организаторами чемпионата являются Региональная физкультурно-оздоровительная общественная организация «Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) Владимирской области»; Детский технопарк «Кванториум-33», Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой и КГТА имени В.А. Дегтярева.На открытии присутствовали министр экономического развития и промышленности Владимирской области С. А. Сидорин, и. о. министра физической культуры и спорта Владимирской области Н. А. Фёдорова, зам. главы г. Коврова Е. А. Ульянова, заместитель председателя Совета народных депутатов г. Коврова Д. В. Клеветов, депутат ЗС И. Е. Гаврилова, ректор КГТА Лаврищева Е.Е. и другие официальные лица.Соревнования проходили в двух номинациях: технический симулятор – в компьютер загружается программа полёта дрона, и участники управляют им с помощью пульта; и собственно гонки на 75-миллиметровых дронах – на специально оборудованной трассе беспилотники на точность и скорость проходили дистанцию, преодолевая препятствия.Белгородцы в этот раз подтвердили свою репутацию, забрав все призовые места. В номинации «Технический симулятор» 1 место — Кирилл Лобань, 2 место — Данил Грязнов, 3 место — Глеб Корсун. В классе 75 мм 1 место — Данил Грязнов, 2 место — Игорь Манаенков, 3 место — Кирилл Лобань. Самым юным участником стал тоже белгородец — Никита Иващенко.Благодарим за организацию чемпионата!Реклама.