27 февраля в Кронштадте открывается выставка "Россия - страна морей и океанов". Мероприятие проводится по инициативе проекта "Остров фортов".

27 февраля в Кронштадте открывается выставка "Россия - страна морей и океанов". Мероприятие проводится по инициативе проекта "Остров фортов".Экспозиция будет развернута на территории Музея военно-морской славы - центрального объекта культурно-просветительской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров фортов", создаваемого во исполнение поручения Президента Российской Федерации.Выставка покажет многогранность морского достояния нашей страны, включающего флот, инфраструктуру, природные ресурсы, а также историко-культурное наследие.Благодаря реализации положений утвержденной Президентом Российской Федерации морской доктрины нашей страны и других стратегических документов морская деятельность и связанные с морем и флотом отрасли науки и промышленности России устойчиво развиваются на протяжении последних десятилетий. С 2011 года со стапелей российских верфей сошло порядка 800 гражданских судов и порядка 500 военных кораблей водоизмещением более 50 тонн. Грузооборот российских морских портов вырос за десятилетие в полтора раза, а с 2000 года - более чем в 4 раза. Ежегодное количество морских научных экспедиций удвоилось за полтора десятилетия. Россия входит в десятку мировых лидеров по добыче водных биоресурсов: за последние два десятилетия ежегодный улов в нашей стране вырос в полтора раза. Выставка "Россия - страна морей и океанов" расскажет посетителям о прочном фундаменте российской экономики, созданном благодаря развитию морской деятельности и укреплению статуса России как одной из ведущих морских держав мира. Экспозиция представит в формате "было - стало" позитивные результаты развития отраслей народного хозяйства, связанных с морем и флотом.Выставка будет реализована в мультимедийном формате, доступном для восприятия аудиторией любого возраста и уровня подготовки. Она будет выполнять не только просветительские, но также мотивационные и профориентационные функции."Современная России является суверенным и экономически независимым государством в значительной мере именно благодаря своей морской деятельности - гражданской и военной. Есть целый ряд связанных с морем и флотом сфер, где наша страна без преувеличения "впереди планеты всей". У нас много достижений и большие перспективы в морской деятельности. Это не только предмет для гордости, но и вектор движения в будущее. Выставка "Россия - страна морей и океанов" станет культурным пространством с функцией тематического образовательного и профориентационного центра, площадкой для взаимодействия с молодежной аудиторией. Одна из ключевых задач экспозиции - вызвать у подрастающего поколения живой интерес к морским специальностям, вовлечь и стимулировать к выбору соответствующей профессии. Это станет вкладом в развитие кадрового потенциала флота и морских отраслей российской экономики, инвестицией в завтрашний день", - говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.