Об этом сообщили в официальном телеграм-канале региональной прокуратуры.

В Кольчугино обрушилась крыша многоквартирного дома. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале региональной прокуратуры.Так, информация поступила в местное надзорное ведомство вчера, 20 февраля, в 20:15. На место происшествия сразу же выехал Михаил Кузнецов, межрайонный прокурор, и его зам Евгений Пушкин. Было установлено, что на бетонное основание чердачного перекрытия обрушилась кровля над двумя подъездами.Теплоснабжение в доме тут же было перекрыто. После того, как управляшка «ЖЭУ 2» закончит ликвидировать последствия провала, тепло тут же попадёт в квартиры жильцов. Межрайонная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль.