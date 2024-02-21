ЧП случилось накануне, 20 февраля, около восьми часов вечера, сообщение об этом поступило в Кольчугинскую межрайонную прокуратуру. В доме №25 на улице Мира обвалилась часть крыши. Она упала на

ЧП случилось накануне, 20 февраля, около восьми часов вечера, сообщение об этом поступило в Кольчугинскую межрайонную прокуратуру. В доме №25 на улице Мира обвалилась часть крыши. Она упала на чердак. К счастью, никто не пострадал, помощь спасателей не понадобилась. А вот отопление повредилось. На место незамедлительно выехал прокурор, его заместитель и управкомпания. Теплоснабжение удалось восстановить