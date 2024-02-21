В Коврове суд признал мошенника из Челябинской области виновным в четырёх преступлениях.

В Коврове суд признал мошенника из Челябинской области виновным в четырёх преступлениях. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Преступник был курьером в схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвам сообщали о том, что их близкие угодили в неприятность и срочно нуждаются в деньгах. Затем мужчина приезжал к обманутым гражданам и забирал их сбережения. Всего за два дня злодей похитил у жителей Вязников, Коврова и Киржача 1 млн рублей.Суд приговорил афериста к 4 годам и 6 месяцам принудительных работ в исправительном центре. Также он должен возместить ущерб, причинённый потерпевшим.