В музее-заповеднике Александровская слобода открыли новый формат экскурсий Вечер отдыха со...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" открыли новый формат экскурсийВечер отдыха со смыслом в музее-заповеднике "Александровская слобода". Впервые для публичного посещения открыли экспозиции вечерней Слободы. Это новый формат экскурсий для семейной аудитории.Раньше музей так поздно посетителей не принимал, кроме дня Ночи в музеях. Музейщики по-новому представили и саму программу - они ушли от классического изложения к популярному сегодня "сторителлингу", - когда история становится живой и приобретает лицо с помощью необычных деталей, персонажей и небольших театрализованных сценок.Экскурсию дополнили фотосессией в царских костюмах и интерактивной программой "На сытном дворе" - со сбитнем и лепёшкой.Марина Рыбакова, и.о. директора музея-заповедника "Александровская слобода":- Наша программа музея адресована, прежде всего, александровцам, - александровским семьям. Они активно посещают наши музеи в дни акций - в ночи искусств, в ночь музеев, приходят на событийный праздник "Иванов день", посещают творческие вечера. А вот формат экскурсий как-то не задействован. И мы решили предложить нашим горожанам совершенно уникальный формат, пригласить их в музей в качестве вип-гостей в вечернее время, когда для обычных гостей музей уже закрыт.