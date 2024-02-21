Владимирцам предлагают принять участие в онлайн конкурсе «Я как папа», посвященном Дню защитника...
Владимирцам предлагают принять участие в онлайн конкурсе «Я как папа», посвященном Дню защитника Отечества
Жителям города предлагают принять участие в онлайн конкурсе «Я как папа», посвященном Дню защитника Отечества. Он проходит в официальной группе администрации города Владимира ВКонтакте.
Для участия необходимо:
быть подписчиком группы,
поставить «лайк» конкурсному посту,
в комментариях к нему выложить фото ребенка в образе папы.
Организаторы призывают не ограничивать свою фантазию и не забыть написать приятные слова в адрес папы.
Работы принимаются до 23 февраля включительно. Итоги конкурса будут подведены 26 февраля.
Победители получат призы от проекта «Владимир - это мы».
Фото: администрация города Владимира; freepik.com