Владимирцам предлагают принять участие в онлайн конкурсе «Я как папа», посвященном Дню защитника...

Владимирцам предлагают принять участие в онлайн конкурсе «Я как папа», посвященном Дню защитника ОтечестваЖителям города предлагают принять участие в онлайн конкурсе «Я как папа», посвященном Дню защитника Отечества. Он проходит в официальной группе администрации города Владимира ВКонтакте.Для участия необходимо:быть подписчиком группы,поставить «лайк» конкурсному посту,в комментариях к нему выложить фото ребенка в образе папы.Организаторы призывают не ограничивать свою фантазию и не забыть написать приятные слова в адрес папы.Работы принимаются до 23 февраля включительно. Итоги конкурса будут подведены 26 февраля.Победители получат призы от проекта «Владимир - это мы».Фото: администрация города Владимира; freepik.com