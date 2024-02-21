Сегодня, 21 февраля, во Владимире состоится общегородской диктант.

Сегодня, 21 февраля, во Владимире состоится общегородской диктант. Об этом рассказала регионального правительства.Мероприятие стартует в 17.30 в областной научной библиотеке. Текст диктанта составлен по произведениям Владимира Солоухина. В 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося писателя.Отмечается, что земляки могут попробовать написать диктант в онлайн-режиме. Трансляция мероприятия будет вестись в ВК, на странице научной библиотеки.