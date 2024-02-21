В Докучаевске врачи из Владимирской области спасли жизни раненым российским военнослужащим.

В Докучаевске врачи из Владимирской области спасли жизни раненым российским военнослужащим. Об этом 20 февраля в своём рассказал губернатор 33-го региона Александр Авдеев.Чиновник сообщил, что противник нанёс удар по одному из военных расположений в ДНР. Владимирские медики пришли на помощь раненым бойцам. Наши земляки провели 10 операций, в том числе 2 тяжёлых. Отмечается, что спасти удалось всех.«Низкий поклон этим подвижникам, которые спасают жизни ребят на фронте! В самых непростых условиях их светлые умы и добрые руки творят настоящие чудеса», - написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.