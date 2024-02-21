Владимирские полицейские задержали мужчин, курировавших работу посыльных украинских...

Владимирские полицейские задержали мужчин, курировавших работу посыльных украинских аферистовСотрудники уголовного розыска по Владимирской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии на территориях Тверской и Московской областей, а также в Краснодарском крае задержали троих молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, подозреваемых в содействии телефонным мошенникам.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, задержанные в интересах украинских дистанционных аферистов на протяжении 2023 года осуществляли контроль работы подчиненных злоумышленникам курьеров во Владимирской области и в других регионах.Сообщники подыскивали в Интернете посыльных, оплачивали их передвижения и проживание в гостиницах и на съёмных квартирах, направляли к обманутым гражданам за наличными, а также занимались переводом денег, полученных от потерпевших, на банковские счета телефонных мошенников.Ранее на территории Владимирской области в разное время были задержаны шестеро курьеров. В ходе расследованиях их криминальной деятельности выяснилось, что их работа курировалась именно этими тремя пособниками аферистов.По версии полиции, подельники причастны к 14 эпизодам мошенничеств, совершенных на территории Вязниковского и Камешковского районов области. Материальный ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 2,3 млн рублей.В настоящее время возбуждены уголовные дела. Троих фигурантов заключили под стражу.Расследование продолжается.Фото: freepik.com