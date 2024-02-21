Владимирские полицейские задержали мужчин, курировавших работу посыльных украинских...
Владимирские полицейские задержали мужчин, курировавших работу посыльных украинских аферистов
Сотрудники уголовного розыска по Владимирской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии на территориях Тверской и Московской областей, а также в Краснодарском крае задержали троих молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, подозреваемых в содействии телефонным мошенникам.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, задержанные в интересах украинских дистанционных аферистов на протяжении 2023 года осуществляли контроль работы подчиненных злоумышленникам курьеров во Владимирской области и в других регионах.
Сообщники подыскивали в Интернете посыльных, оплачивали их передвижения и проживание в гостиницах и на съёмных квартирах, направляли к обманутым гражданам за наличными, а также занимались переводом денег, полученных от потерпевших, на банковские счета телефонных мошенников.
Ранее на территории Владимирской области в разное время были задержаны шестеро курьеров. В ходе расследованиях их криминальной деятельности выяснилось, что их работа курировалась именно этими тремя пособниками аферистов.
По версии полиции, подельники причастны к 14 эпизодам мошенничеств, совершенных на территории Вязниковского и Камешковского районов области. Материальный ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 2,3 млн рублей.
В настоящее время возбуждены уголовные дела. Троих фигурантов заключили под стражу.
Расследование продолжается.
Фото: freepik.com