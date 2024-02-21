Владимирские школьники увидят иммерсивный спектакль В Доме-музее Столетовых владимирским...

Владимирские школьники увидят иммерсивный спектакльВ Доме-музее Столетовых владимирским школьникам покажут иммерсивный спектакль, в необычной форме рассказывающий о масштабе личности ученого Александра Григорьевича Столетова.Год назад музей открылся после масштабной трехлетней реставрации. Сейчас здесь работает несколько обновленных залов, проходят интерактивные экскурсии и иммерсивные спектакли - то есть, с эффектом погружения в атмосферу действа.В роли главного героя - научный сотрудник музея и хранитель его экспозиций Сергей Харитонов.Сергей Харитонов, ответственный хранитель экспозиции дома-музея Столетовых:- Главными героями нашего музея являются 4 брата, которые родились в первой половине 19 века, и на середину 19 века пришлось их детство, их юность. И вот об этом рассказывает наш первый зал.