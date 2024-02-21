Владимирские врачи в Докучаевске спасли жизни бойцов Как сообщил губернатор Владимирской области...

Владимирские врачи в Докучаевске спасли жизни бойцовКак сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале, 20 февраля 2024 года противник ударил по одному из военных расположений в ДНР. В результате нападения были раненые.Владимирские врачи, которые помогают коллегам в больнице Докучаевска, сделали бойцам 10 операций. Две операции оказались тяжёлые.Но благодаря профессионализму врачей и их грамотным действиям спасли всех военнослужащих."В самых непростых условиях их светлые умы и добрые руки творят настоящие чудеса. Парням, которые сейчас в больницах, госпиталях, от всех земляков желаю поправляться и набираться сил", - прокомментировал Александр Авдеев.Фото: Telegram-канал "Авдеев. О важном"