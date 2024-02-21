Владимирское отделение волонтеров Лиза Алерт отмечают юбилей отряда Более 3,5 тысяч человек...

Владимирское отделение волонтеров "Лиза Алерт" отмечают юбилей отрядаБолее 3,5 тысяч человек найдены волонтерами Лиза Алерт за 10 лет работы отряда. В этом году владимирское отделение этого всероссийского спасательного объединения отмечает юбилей.Искать в любое время, в любой день недели, в любую погоду. Лиза Алерт - это отряд, объединяющий неравнодушных людей разных возрастов и профессий.За десять лет работы в нашем регионе в отряд поступило 3974 заявки, в том числе 729 заявок на поиск детей. Найдены 3651 человек.В 2023 году поступило 695 новых обращений.Большинство тех, кто заблудился, могли бы избежать этого, придерживаясь несложных правил, - говорят эксперты.