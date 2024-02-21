Пенсионерке 93-х лет пришлось обращаться во Фрунзенский районный суд.

Владимирскому ветерану не выдавали положенное удостоверение. Пенсионерке 93-х лет пришлось обращаться во Фрунзенский районный суд.В 1943-м году, когда женщине было 12 лет, ей пришлось работать в колхозе под Рязанью. В 1990-х годах в пенсионном Фонде России ей засчитали это время в трудовой стаж, но полагались в этом лишь на её слова.Обратившись в орган социальной защиты за ветеранским удостоверением, ей было отказано, ссылаясь на то, что у неё нет документов, доказывающих, что она и правда работала в годы войны.Суд, рассматривая дело, учёл Указ президента от 10 декабря 1993 года. Согласно ему, факт того, что несовершеннолетний привлекался к работе в тылу, признавался и без документального подтверждения. Также позицию поддерживает и Верховный Суд РФ – достаточно лишь показаний свидетеля.В итоге, соцзащиту обязали выдать удостоверение. Решение уже вступило в законную силу.