Владимирскую область на Кубке Защитников Отечества представят ветераны СВО 21 февраля в Калуге...

Владимирскую область на Кубке Защитников Отечества представят ветераны СВО21 февраля в Калуге стартует Кубок Защитников Отечества - это соревнования, участие в которых примут более 200 ветеранов СВО из 28 регионов страны.Организатор - одноименный фонд и Паралимпийский комитет России.Владимирскую область представят 8 ветеранов спецоперации. Состязаться они будут в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя.В рамках Кубка пройдет и совещание, на котором обсудят создание условий для занятий адаптивной физкультурой и спортом для ветеранов СВО, получивших травмы или инвалидность.