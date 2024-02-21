Перед судом предстанет житель Владимира.

Перед судом предстанет житель Владимира. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл в одном из городских кафе. Фигурант поссорился с посетителем. Граждане вышли на улицу и затеяли драку. Мужчин разнял потерпевший. Он отвёл одного драчуна в сторону, а затем попробовал поднять обвиняемого из сугроба. Однако тот не оценил благих намерений, достал нож и вонзил клинок в грудь помощника.В настоящий момент уголовное дело в отношении владимирца передано в суд.