null В преддверии Дня защитника Отечества во Владимире прошёл региональный форум «Герои нашего времени».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Владимирский государственный университет, сотрудничая с Владимирским ракетным объединением, организовал ряд мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. В рамках этих мероприятий состоялись встречи с ветеранами и участниками специальных военных операций, интерактивные выставки, концерты и спортивные турниры.Главным событием стал региональный форум "Герои нашего времени", на котором присутствовали ректор ВГУ Анзор Саралидзе, заместитель начальника штаба Владимирского ракетного объединения Сергей Рябинов, военный комиссар города Владимира Виктор Молоданов, участник военных действий в Афганистане Валерий Кирьянов и заместитель командира СОБР "Сунгирь" Дмитрий Сольяшинов.В стенах вуза была организована интерактивная выставка вооружений Вооруженных Сил РФ, при поддержке военнослужащих Центра Обеспечения Владимирского ракетного объединения, а также учащихся и педагогов школы №36. На выставке были представлены современные образцы вооружения, а также артефакты времен Великой Отечественной войны. Участники форума ознакомились с беспилотными летательными аппаратами, изучили технические характеристики штурмовых групп, саперов, разведчиков и ракетных войск, примерили военную амуницию, попробовали боевой сухпайк и общались с ветеранами боевых действий.