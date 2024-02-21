Тендер уже размещён на сайте Госзакупок администрацией города.

Во Владимире расширят Юбилейную улицу. Тендер уже размещён на сайте Госзакупок администрацией города.Стоимость контракта мэрия оценила в 750 тысяч рублей, заявки принимаются до 11 марта. Согласно документации, до начала июля подрядчик должен будет уже разработать план расширения от Суздальского проспекта до Рпенского проезда.Протяжённость составит около 900 метров, ширина створа, по документам, – 40 метров. Общая же площадь нового асфальтового покрытия насчитывает 3,6 гектара.