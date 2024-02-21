Контракт на создание проекта планировки уже опубликован на сайте Госзакупок.

Во Владимире соединят улицы Василисина и Пугачёва за 1,1 миллион рублей. Контракт на создание проекта планировки уже опубликован на сайте Госзакупок.Речь идёт об участке от Большого проезда до кольца на улице Василисина. Таким образом, власти реконструируют и улицу Красная.Участок, который затронут дорожники, составит около 1,4 километров, при этом её ширина станет 45 метров. Властям придётся изъять два частных участка, чтобы проект воплотился в жизнь.Так, заявки принимаются до 15 марта, а проект должен быть готов, согласно документации, до 2 сентября.