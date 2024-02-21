Контракт на создание проекта планировки уже опубликован на сайте Госзакупок.
Во Владимире соединят улицы Василисина и Пугачёва за 1,1 миллион рублей. Контракт на создание проекта планировки уже опубликован на сайте Госзакупок.
Речь идёт об участке от Большого проезда до кольца на улице Василисина. Таким образом, власти реконструируют и улицу Красная.
Участок, который затронут дорожники, составит около 1,4 километров, при этом её ширина станет 45 метров. Властям придётся изъять два частных участка, чтобы проект воплотился в жизнь.
Так, заявки принимаются до 15 марта, а проект должен быть готов, согласно документации, до 2 сентября.