В преддверии Дня защитника Отечества жителей региональной столицы приглашают принять участие в конкурсе «Я как папа».

В преддверии Дня защитника Отечества жителей региональной столицы приглашают принять участие в конкурсе «Я как папа». Об этом рассказала администрации Владимира.Мероприятие проводится в официальной группе мэрии в ВК. Чтобы принять участие, нужно подписаться на сообщество, отметить конкурсный пост и в комментариях опубликовать снимок ребёнка в образе отца.Конкурс будет длиться до 23 февраля, а 26 числа подведут итоги.