Последний месяц зимы почти позади. Скоро насупит весна, время года прекрасное, но опасное. На заседании по подготовке к весеннему половодью и пожароопасному сезону обсудили, сколько

Последний месяц зимы почти позади. Скоро насупит весна, время года прекрасное, но опасное. На заседании по подготовке к весеннему половодью и пожароопасному сезону обсудили, сколько населенных пунктов могут быть подвержены опасности. 25 населенных пунктов могут быть затоплены, 32 – отрезаны. 50 участков автодорог, более 220 приусадебных и более 490 садовых участков рискуют оказаться подтопленными. Чтобы