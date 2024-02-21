Во Владимирской области похитители нефти на сумму более 1,7 миллиона рублей стали фигурантами...

Во Владимирской области "похитители нефти" на сумму более 1,7 миллиона рублей стали фигурантами уголовного делаСледователем УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего и 36-летнего жителей другого региона, подозреваемых в покушении на кражу в особо крупном размере.Злоумышленники предприняли попытку кражи нефти в особо крупном размере из нефтепровода, проходящего на территории Александровского района."Вступив в предварительный сговор, сообщники несанкционированно подключались к нефтепроводу и, используя шланг, перегоняли нефть от места врезки в припаркованный на обочине дороги самосвал, кузов которого был переделан под емкость для сбора похищенной нефти и, с целью маскировки, сверху присыпан песком. Похищенное они перевозили на хранение в ангар, в дальнейшем планируя реализовать", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Таким образом фигуранты пытались украсть не менее 43 тонн транспортируемой нефти на общую сумму более 1,7 млн рублей.Реализовать похищенное у задержанных не получилось. Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ России в середине февраля.Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемых заключили под стражу.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области