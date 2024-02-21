Во Владимирской области стартовали дебаты в преддверии президентских выборов Во Владимирской...

Во Владимирской области стартовали дебаты в преддверии президентских выборовВо Владимирской области продолжается адресное информирование избирателей о выборах Президента Российской Федерации.Напомним, оно стартовало 17 февраля и продлится до 7 марта. Адресное информирование избирателей проводят 3500 членов участковых избирательных комиссий региона.Задача обходчиков - прийти в каждый дом во всех населенных пунктах области. По словам участников проекта "ИнформУИК", избиратели встречают доброжелательно. Молодежь интересуется возможностью зарегистрироваться на дистанционное голосование, а люди старшего поколения могут сразу сообщить, что хотят проголосовать на дому.Валентина Хандогина, председатель участковой избирательной комиссии № 345:- Обходят жителей, которые прикреплены к 345-ому участку, для того, чтобы еще раз рассказать о выборах Президента Российской Федерации, и уточнить данные об избирателях.Ирина Пикалова, избиратель:- Не все знают, что можно проголосовать через Госуслуги. Сейчас я знаю. Поэтому, приду на голосование, здесь все мне близко, рядом.Областной Штаб общественного наблюдения за выборами сегодня подписал соглашения с региональными отделениями пяти политических партий. Это "Единая Россия", "Справедливая Россия - Патриоты за правду!", ЛДПР, "Коммунисты России" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".Представители политических объединений таким образом выразили готовность сотрудничать со Штабом.В регионе он действует с 2021 года. В его составе - общественники, политологи, эксперты, блогеры, волонтеры.Во Владимирской области за ходом голосования на выборах Президента России в марте будут следить две с половиной тысячи наблюдателей.Галина Мизелева, председатель Штаба общественного наблюдения Владимирской области:- Главная задача нашего штаба - это обеспечение чистоты, законности и открытости проводимых выборов. Возможные формы голосования людей расширяются, поэтому мы, естественно, работаем над тем, чтобы каждая форма была открыта, и были соблюдены все требования.Во Владимирской области стартовали дебаты в преддверии президентских выборов. Первая встреча в эфире телеканала "Россия" уже в этот четверг, 22 февраля, в 9.26.А сегодня в полдень марафон совместных агитационных мероприятий открыл областной телеканал "Губерния- 33". В прямом телевизионном эфире в студии встретились доверенные лица кандидатов на высший должностной пост страны.Кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина представила Мария Платанюк, Леонида Слуцкого - кандидата от ЛДПР - Александр Бугаев, интересы кандидата от КПРФ представил Альберт Русанен.Вместе с ведущим Ильей Архиповым, доверенные лица участников президентских выборов обсудили важнейшие темы: сохранение исторической памяти, культурных ценностей и поддержку российских семей.