Об этом рассказали сотрудники МЧС во время совещания.

Во время половодья во Владимирской области затопит 25 сёл и деревень. Об этом рассказали сотрудники МЧС во время совещания.Спасатели опасаются, что в этом году большая вода будет особенно большой, так как снега выпало в два раза больше климатической нормы. Паводок может подняться до рекордных отметок.Кроме затопленных населённых пунктов, попасть под воздействие стихии рискуют ещё 32 , так как они могут превратиться в острова. А если не говорить о местах, где живут люди, то подтопленными рискуют оказаться 50 участков дорог и 700 дач.