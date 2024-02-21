Об этом рассказали в официальном сообществе «Россоюзспаса».

За многолетний труд награждены ковровские спасатели. Об этом рассказали в официальном сообществе «Россоюзспаса».Награды вручал Владимир Фёдоров, начальник профессионального аварийно-спасательного формирования владимирского «Россоюзспаса», за плодотворную деятельность и защиту населения от чрезвычайных ситуаций.Так, двоих сотрудником наградили медалями – «15 лет Российскому союзу спасателей» и «30 лет поисково-спасательной службе России», а ещё двоих – почётными грамотами.