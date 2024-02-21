Правоохранители задержали 37-летнего жителя Гусь-Хрустального.

Правоохранители задержали 37-летнего жителя Гусь-Хрустального. Мужчину подозревают в угрозе убийством, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Полицейские выяснили, что обвиняемый поссорился с родной сестрой, схватил винтовку и навёл на даму, угрожая расправой. Оружие и 12 патронов к нему он хранил нелегально.В настоящий момент в отношении гражданина возбуждены уголовные дела.