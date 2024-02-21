По обвинению в краже перед судом предстанет 55-летний житель Гусь-Хрустального.

По обвинению в краже перед судом предстанет 55-летний житель Гусь-Хрустального. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в декабре 2023 года. Мужчина подобрал в городской торговой точке кошелёк, в котором лежали 8 тыс. рублей. Он не стал искать владельца, а начал тратить чужие деньги.Отмечается, что на допросе фигурант признал свою вину. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.