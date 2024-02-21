Перед судом предстанет 37-летний житель Коврова.

Перед судом предстанет 37-летний житель Коврова. Мужчину обвиняют в повторном управлении машиной в состоянии опьянения, а также хранении и сбыте наркотических средств. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.В 2022 году фигуранта лишили прав за пьяную езду, однако осенью 2023 года он снова выпил и сел за руль. Мужчину остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления автомобилем.Однако в декабре полицейские вновь заметили машину гражданина. При обыске у водителя нашли наркотики. Также правоохранители выяснили, что обвиняемый продал одну дозу местному жителю.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.