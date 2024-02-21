Жителю Владимира грозит до 10 лет тюрьмы за нападение с ножом на случайного знакомого В отношении...

Жителю Владимира грозит до 10 лет тюрьмы за нападение с ножом на случайного знакомогоВ отношении жителя города Владимира утверждено обвинительное заключение.Дело обстояло следующим образом: ночью 6 февраля 2023 ода мужчина распивал спиртное в одном из кафе города, где у него возник словесный конфликт с другим посетителем заведения. Мужчины вышли на улицу и между ними завязалась драка.Конфликт попытался остановить приятель одного из дерущихся, также находившийся в нетрезвом виде. Подойдя к мужчинам, потерпевший разнял их, отправил своего товарища обратно в кафе, а сам подошел к обвиняемому, который стоял в тот момент на коленях в сугробе, и стал поднимать его.Однако злоумышленник неправильно понял потерпевшего и подумал, что тот продолжит драку. Подсудимый, не раздумывая, достал из кармана раскладной нож, которым нанес удар в грудь жертвы, причинив тяжкий вред его здоровью.Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира.Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: freepik.com