Петр Порошенко – лучший кандидат для Кремля. К такому выводу пришли на Украине.

Петр Порошенко – лучший кандидат для Кремля. К такому выводупришли на Украине.Президенту России выгоднее всего видеть во главе УкраиныПетра Порошенко. Так полагает ветеран националистического движения Степан Хмара."Москва спит и видит, как Порошенко остался президентом Украины, потому чтобольше никто так не способствует планам Путина. Порошенко способствует российскому бизнесу", – сказалбывший советский диссидент.По его мнению, именно Порошенко виноват в том, что украинскиевойска попали в дебальцевский котел в 2015 году, пишет издание"ПолитНавигатор". Тогда погибли более двухсот солдат и офицеров ВСУ,попавшие в окружение к ополченцам ДНР и ЛНР.Нынешняя неспокойная обстановка на юго-востоке Украины отчастивыгодна России, потому что пока в Донбассе идет война, никаких вооружений НАТОу ее границ быть не может. При наличии неурегулированных территориальных споровстрана никогда не сможет стать членом Североатлантического альянса.О том, что выгоден Кремлю в последнее время говорятмногие эксперты. Он, как никто другой, продвигает русофобские идеи и тем самым восстанавливаетграждан против себя, о чем свидетельствуют последние предвыборные опросы общественногомнения. В них на первом месте – актер Владимир Зеленский, которого уже вряд лидогонят его главные конкуренты Петр и Юлия Тимошенко.Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примутучастие 39 кандидатов. Никто из них не делал заявлений о налаживании отношенийс Россией в случае своей победы.