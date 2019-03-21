Петр Порошенко – лучший кандидат для Кремля. К такому выводу
пришли на Украине.
Петр Порошенко – лучший кандидат для Кремля. К такому выводу
пришли на Украине.
Президенту России выгоднее всего видеть во главе Украины
Петра Порошенко. Так полагает ветеран националистического движения Степан Хмара.
"Москва спит и видит, как Порошенко остался президентом Украины, потому что
больше никто так не способствует планам Путина. Порошенко способствует российскому бизнесу", – сказал
бывший советский диссидент.
По его мнению, именно Порошенко виноват в том, что украинские
войска попали в дебальцевский котел в 2015 году, пишет издание
"ПолитНавигатор". Тогда погибли более двухсот солдат и офицеров ВСУ,
попавшие в окружение к ополченцам ДНР и ЛНР.
Нынешняя неспокойная обстановка на юго-востоке Украины отчасти
выгодна России, потому что пока в Донбассе идет война, никаких вооружений НАТО
у ее границ быть не может. При наличии неурегулированных территориальных споров
страна никогда не сможет стать членом Североатлантического альянса.
О том, что выгоден Кремлю в последнее время говорят
многие эксперты. Он, как никто другой, продвигает русофобские идеи и тем самым восстанавливает
граждан против себя, о чем свидетельствуют последние предвыборные опросы общественного
мнения. В них на первом месте – актер Владимир Зеленский, которого уже вряд ли
догонят его главные конкуренты Петр и Юлия Тимошенко.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут
участие 39 кандидатов. Никто из них не делал заявлений о налаживании отношений
с Россией в случае своей победы.