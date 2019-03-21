Украина располагает ядерным оружием. Такое сенсационное заявление
сделал журналист Виктор Савинов.
Украина располагает ядерным оружием. Такое сенсационное заявление
сделал журналист Виктор Савинов.
Этот факт, по мнению украинского репортера, удерживает Россию
от полномасштабного наступления. "Само ядерное оружие у Украины как таковое
есть. Украина может создавать снаряды и ракеты с ядерными боеголовками", -
сказал Савинов.
Он утверждает, что об этом знают в России и один из ключевых
вопросов наших военных – может ли Петр применить в какой-либо форме ядерное
оружие в случае глобального конфликта. "Это один из основных сдерживающих
факторов, которые определяют ситуацию в восточной Европе", – приводит слова
журналиста издание "ПолитНавигатор".
Если верить заявлению Савинова, то получается, что не совсем
адекватный, любящий выпить человек имеет в руках самое мощное и разрушительное
оружие. Но, скорее всего, это не так: ни один военный эксперт никогда не
утверждал, что после распада СССР на территории Украины могло остаться ядерное
оружие и технологии его производства. Да и сам вряд ли удержался бы от того, чтобы не похвастаться ядерной бомбой и погрозить России.
Напомним, что все базирующиеся в Белоруссии, Казахстане и на
Украине ядерные боеголовки были переданы России в середине 90-х годов. Руководители
ставших независимыми стран отказались от создания и размещения на своей
территории ядерного оружия или его компонентов.
Такое решение было принято в
том числе, и потому, в западных странах опасались, что ни одна из постсоветских
республик не сможет обеспечить надлежащее хранение и безопасность ядерных
зарядов, кроме России.
В 1994 году Украина официально отказалась от ядерного оружия,
присоединилась к Договору о
нераспространении. Эта позиция Киева закреплена в Будапештском меморандуме.