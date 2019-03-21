Украина располагает ядерным оружием. Такое сенсационное заявление сделал журналист Виктор Савинов.

Украина располагает ядерным оружием. Такое сенсационное заявлениесделал журналист Виктор Савинов.Этот факт, по мнению украинского репортера, удерживает Россиюот полномасштабного наступления. "Само ядерное оружие у Украины как таковоеесть. Украина может создавать снаряды и ракеты с ядерными боеголовками", -сказал Савинов.Он утверждает, что об этом знают в России и один из ключевыхвопросов наших военных – может ли Петр применить в какой-либо форме ядерноеоружие в случае глобального конфликта. "Это один из основных сдерживающихфакторов, которые определяют ситуацию в восточной Европе", – приводит словажурналиста издание "ПолитНавигатор".Если верить заявлению Савинова, то получается, что не совсемадекватный, любящий выпить человек имеет в руках самое мощное и разрушительноеоружие. Но, скорее всего, это не так: ни один военный эксперт никогда неутверждал, что после распада СССР на территории Украины могло остаться ядерноеоружие и технологии его производства. Да и сам вряд ли удержался бы от того, чтобы не похвастаться ядерной бомбой и погрозить России.Напомним, что все базирующиеся в Белоруссии, Казахстане и наУкраине ядерные боеголовки были переданы России в середине 90-х годов. Руководителиставших независимыми стран отказались от создания и размещения на своейтерритории ядерного оружия или его компонентов.Такое решение было принято втом числе, и потому, в западных странах опасались, что ни одна из постсоветскихреспублик не сможет обеспечить надлежащее хранение и безопасность ядерныхзарядов, кроме России.В 1994 году Украина официально отказалась от ядерного оружия,присоединилась к Договору онераспространении. Эта позиция Киева закреплена в Будапештском меморандуме.