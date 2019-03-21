Экс-нападающий футбольной сборной России, питерского Зенита и лондонского Арсенала Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года. В команду послов вошли такие знаменитости, как Луиш Фигу, Тьерри Анри и Алессандро Дель Пьеро.

Экс-нападающий футбольной сборной России, питерского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года. В команду послов вошли такие знаменитости, как Луиш Фигу, Тьерри Анри и Алессандро Дель Пьеро.В функции послов Евро-2020 по задумке организаторов входит продвижение и реклама финальной стадии турнира, который в честь 60-летнего юбилея континентальных чемпионатов пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы – Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и российском Санкт-Петербурге.Помимо Аршавина послами первенства стали 33 бывших и действующих футболиста из разных стран, сообщает официальный сайт УЕФА. Среди них такие легенды футбола, как англичанин Майкл Оуэн, француз Тьерри Анри, португалец Луиш Фигу, датчанин Петер Шмейхель, итальянец Алессандро Дель Пьеро, испанец Хаби Алонсо и другие.