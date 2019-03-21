Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области стал Андрей Чибис, который до этого работал заместителем министра строительства.

Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области стал Андрей Чибис, который до этого работал заместителем министра строительства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает "Интерфакс".Чибис будет занимать должность врио губернатора до вступления в должность лица, избранного губернатором Мурманской области.До этого Путин принял досрочную отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Сама Ковтун сообщила, что решение о досрочной отставке "было осознанным и трудным". Кроме того, Марина Ковтун планирует баллотироваться на пост губернатора на выборах в сентябре.