Сто пятьдесят экспертов и руководителей детских домов Северо-Запада собрались на большое совещание в столице Поморья. Основной вопрос - реализация постановления правительства России о снижении числа детей-сирот. Опыт Архангельской области по работе с детьми-сиротами был признан лучший среди регионов Северо-Запада.

Сто пятьдесят экспертов и руководителей детских домов Северо-Запада собрались на большое совещание в столице Поморья. Основной вопрос - реализация постановления правительства России о снижении числа детей-сирот. Как передает ГТРК "Поморье", опыт Архангельской области по работе с детьми-сиротами был признан лучший среди регионов Северо-Запада.Министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов заявил: "Порядка 600 детей ежегодно мы устраиваем в семьи. За последние несколько лет мы вдвое сократили банк данных по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".Стоит отметить, что ближайшие годы детдома ждет большая трансформация - воспитанников не будут делить по возрасту, состоянию здоровья и поведению.