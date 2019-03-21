Пассажирский автобус протаранил около 10 машин и сбил несколько пешеходов на тротуаре в старой части Стамбула. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

Пассажирский автобус протаранил около 10 машин и сбил несколько пешеходов на тротуаре в старой части Стамбула, сообщает Hurriyet. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.Kapalıçarsıda feci kaza oldu #kaza #kapalıçarsı #beyazıt pic.twitter.com/fwXcKSrwWI— Sinan OKUTAN (@SinanOKUTAN) March 21, 2019ДТП произошло утром в четверг, 21 марта, в районе Беязыт. По предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза. Водитель пытался остановить автобус, выехав на парковку, где повредил, как утверждают очевидцы, по меньшей мере пять машин. После этого неуправляемый транспорт выехал на тротуар и врезался в группу пешеходов. Свидетели утверждают, что после этого автобус протаранил еще несколько автомобилей и остановился.#Beyazıt ‘ta araçlar havada uçuştu #SonDakika pic.twitter.com/oYR8tQYP0R— A | e n Ç A Ç A (@AlenCaca) March 21, 2019"Я видел трех раненых, в том числе туристов. Их доставили в больницу на скорой помощи", — рассказал очевидец.Точное число пострадавших пока не сообщается.