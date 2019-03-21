Лидеры чемпионата Испании по футболу из Барселоны намерены рассмотреть варианты продажи бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Перешедший в стан каталонского клуба год назад из Ливерпуля хавбек не оправдал надежд и не стал заменой соотечественнику Неймару.

Лидеры чемпионата Испании по футболу из "Барселоны" намерены рассмотреть варианты продажи бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Перешедший в стан каталонского клуба год назад из "Ливерпуля" хавбек не оправдал надежд и не стал заменой соотечественнику Неймару.При переезде из Англии в столицу Каталонии игрок обошелся покупателям в 120 млн евро, но теперь "Барса", по сообщению Goal.Com, готова снизить цену на бразильца на треть и ждет предложений в размере от 80 млн евро. Пока единственным кандидатом на хавбека является переманивший Неймара французский "Пари Сен-Жермен", который готов платить Коутиньо 2 млн евро зарплаты.Тем не менее, пока "Барселона" надеется расширить список претендентов на резко подешевевшего в ее рядах полузащитника. Круг этот может быть заметно сокращен из-за того, что 26-летний футболист не готов вернуться в английскую премьер-лигу: за свою пятилетнюю карьеру в "Ливерпуле" Коутиньо так и не обжился в Англии. Хотя ранее сообщалось об интересе к фигуре бразильца со стороны "Манчестер Юнайтед".