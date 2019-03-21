Мировой суд Бабушкинского района Москвы расторг брак актера Марата Башарова и его теперь уже бывшей жены Елизаветы. Ранее сообщалось, что актер избил ее до перелома носа. Несмотря на это после развода, как сказала представитель Елизаветы, ради их общего сына экс-супруги сохранили добрые отношения.

Мировой суд Бабушкинского района Москвы расторг брак актера Марата Башарова и его теперь уже бывшей жены Елизаветы. Заседание проходило в закрытом режиме. Судья постановил исковые требования сторон удовлетворить.Как сказала представитель Елизаветы Башаровой юрист Нелли Макарова, ее доверитель направила актеру алиментное соглашение. Сейчас оно находится у Марата Башарова, а затем должно быть подписано сторонами у нотариуса.Макарова также добавила, что ради их общего сына бывшие супруги сохранили добрые отношения, передает РИА Новости.Марат и Елизавета поженились в 2017 году, а в декабре 2018-го в прессу попала информация о том, что супруга актера попала в больницу с переломом носа. Ее брат рассказал, что Елизавету избил муж, когда находился в состоянии алкогольного опьянения.Вскоре после этого очередная супруга актера подала на развод. О том, что Башаров распускает руки и способен избить женщину, сообщалось и ранее.На побои – вплоть до сотрясения мозга — жаловалась и его предыдущая жена актриса Екатерина Архарова.После таких новостей многие бывшие поклонники актера начали бойкотировать фильмы и программы с его участием.