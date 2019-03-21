Вся Россия обсуждает роман режиссера и телеведущей. Ксения Собчак и Константин Богомолов подлили масла в огонь, появившись вместе на светской вечеринке.
Вся Россия обсуждает роман режиссера и телеведущей. Ксения Собчак и Константин Богомолов подлили масла в огонь, появившись вместе на светской вечеринке.
"Мощный каминг-аут от
Собчак и Богомолова!! И, кстати, он неплохо поет", – написал Telegram-канал
"Только никому…", приложив к публикации видеоролик. На нем режиссер обнимает телезвезду,
и они начинают танцевать.
При этом Ксения Собчак кокетливо улыбается, а Богомолов
поет в микрофон композицию Филиппа Киркорова "Снег". "Если хочешь идти-иди. Если хочешь забыть-забудь.
Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть", – исполнил песню Константин,
а публика заведения, в котором проходила светская вечеринка, его поддержала аплодисментами
и дружными криками. Происходящее на снимали на свои телефоны очевидцы.
Отметим, что это после
того, как Ксения Собчак и актер Максим Виторган объявили о расставании, светская
львица стала посещать те же мероприятия, что и Константин Богомолов. А на днях
они оказались сидящими по соседству на престижной церемонии – второй
международной премии BraVo в области классической музыки.
Как писали "Дни.ру", Ксения
Собчак пришла на мероприятие, чтобы поддержать режиссера. Он получил награду за
постановку оперы "Триумф времени и бесчувствия". О том, что Ксения Собчак и Максим Виторган расстались, стало известно в начале марта.