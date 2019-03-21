Вся Россия обсуждает роман режиссера и телеведущей. Ксения Собчак и Константин Богомолов подлили масла в огонь, появившись вместе на светской вечеринке.

Вся Россия обсуждает роман режиссера и телеведущей. Ксения Собчак и Константин Богомолов подлили масла в огонь, появившись вместе на светской вечеринке."Мощный каминг-аут отСобчак и Богомолова!! И, кстати, он неплохо поет", – написал Telegram-канал"Только никому…", приложив к публикации видеоролик. На нем режиссер обнимает телезвезду,и они начинают танцевать.При этом Ксения Собчак кокетливо улыбается, а Богомоловпоет в микрофон композицию Филиппа Киркорова "Снег". "Если хочешь идти-иди. Если хочешь забыть-забудь.Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть", – исполнил песню Константин,а публика заведения, в котором проходила светская вечеринка, его поддержала аплодисментамии дружными криками. Происходящее на снимали на свои телефоны очевидцы.Отметим, что это послетого, как Ксения Собчак и актер Максим Виторган объявили о расставании, светскаяльвица стала посещать те же мероприятия, что и Константин Богомолов. А на дняхони оказались сидящими по соседству на престижной церемонии – второймеждународной премии BraVo в области классической музыки.Как писали "Дни.ру", КсенияСобчак пришла на мероприятие, чтобы поддержать режиссера. Он получил награду запостановку оперы "Триумф времени и бесчувствия". О том, что Ксения Собчак и Максим Виторган расстались, стало известно в начале марта.