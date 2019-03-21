В Италии мигрант среди бела дня захватил школьный автобус недалеко от Милана. В автобусе было около полусотни детей. Выходец из Сенегала угрожал всех заживо сжечь. Как удалось избежать трагедии?

В Италии мигрант среди бела дня захватил школьный автобус недалеко от Милана. В автобусе было около полусотни детей. Выходец из Сенегала угрожал всех заживо сжечь. Как удалось избежать трагедии?Как минимум четыре статьи грозят 47-летнему сенегальцу Оуссейноу Си, в том числе — захват заложников, сопротивление полиции, поджог. В тот день он выполнял обязанности школьного водителя. В автобусе, который он захватил, находилось 50 учащихся и двое взрослых преподавателей.Угрожая ножом, мужчина решил поменять курс и ехать в аэропорт Линате под Миланом, при этом приказав взрослым связать подростков пластиковыми браслетами.Как рассказали позже карабинеры, учителя сделали это так, чтобы ребята могли легко освободиться."Было страшно, рядом с ним на полу стояли две канистры с бензином. Он связал всех и отобрал телефоны, чтобы мы не позвонили в полицию, но у моего друга телефон упал на землю, я освободил руки, подобрал его и успел позвонить карабинерам", — рассказал один из школьников.Стражи порядка отреагировали быстро и даже мгновенно, вытащив детей через задние двери. Пострадавших нет, легкое отравление угарным газом у десяти человек.Что известно о мотивах и самом преступнике? Ему 47 лет, он — гражданин Италии, в стране с 2004 года, судим за управление транспортом в нетрезвом виде и сексуальное насилие. Сейчас, по заявлению министра внутренних дел, с этим будут разбираться.Первое, что сказал преступник, взяв курс на аэропорт, — "живым отсюда никто не выйдет", "смерти в Средиземном море нужно прекратить". То есть, сенегалец выступил и против миграционной политики Италии, которая не пускает в свои порты гуманитарные корабли из-за того, что они не реагируют на приказы береговой гвардии. Италия и Ливия подбирают беженцев, запрашивая для них потом убежище.