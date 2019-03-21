По обвинению в коррупции арестован экс-президент Бразилии Мишел Темер. За 78-летним политиком по санкции суда Сан-Паулу пришли сотрудники федеральной полиции Бразилии. Темер был президентом с 31 августа 2016 года по 1 января 2019 года.

По обвинению в коррупции арестован экс-президент Бразилии Мишел Темер. За 78-летним политиком по санкции суда Сан-Паулу пришли сотрудники федеральной полиции Бразилии. Темер был президентом с 31 августа 2016 года по 1 января 2019 года.Мишел Темер будет доставлен в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС. Здесь будет рассматриваться его дело. Экс-президента Бразилии и еще нескольких членов его правительства обвиняют в получении взятки в размере 1 миллиона реалов. Это порядка 264 тысяч долларов или 17 миллионов рублей по текущему курсу. Утверждается, что деньги за заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции "Ангра-3" он получал через доверенных лиц.Арест Темера санкционировал федеральный судья Марселу Бретас.Имя бывшего бразильского лидера фигурирует еще в одном уголовном деле. Следствие считает, что в 2014 году он запросил 10 миллионов реалов (2 миллиона 640 тысяч долларов) у представителей строительной компании Odebrecht на финансирование своей избирательной кампании и кампании Партии бразильского демократического движения. По итогам выборов он стал вице-президентом Бразилии.