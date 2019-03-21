Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов накануне стартового матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года, в котором наши футболисты сыграют в гостях с командой Бельгии, отметил, что доволен состоянием своих игроков.

Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов накануне стартового матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года, в котором наши футболисты сыграют в гостях с командой Бельгии, отметил, что доволен состоянием своих игроков.Говоря о соперниках, у которых на день матча собралось достаточно много травмированных игроков, Черчесов сказал: "Мы собираем информацию. Понятно, что одного, второго, третьего может не быть, но мы знаем, как они играют. Понятно, что у каждого футболиста есть свои индивидуальные особенности, но мы системно знаем, что Бельгия из себя представляет"."Мы изучаем информацию и стараемся правильно ее использовать, — цитирует тренера сборной официальный сайт Российского футбольного союза. – Нас это не радует и не огорчает, просто дает информацию. Из этого мы и исходим".Наставника особо спросили про центр обороны нашей команды, в котором, как считается, имеются определенные проблемы: "У нас есть те игроки, которыми мы располагаем. За несколько дней уже определенные связки попробовали и пришли к тому или иному окончательному решению. Вы это увидите, думаю, эти игроки наиболее подходят друг другу и лучше взаимодействуют".Черчесов отдает себе отчет, что стартовая игра россиян будет сложной: "Мы стартуем в этом турнире, первая игра на выезде, с командой, которая первая в рейтинге в мире. Все это наш тренерский штаб понимает. Еще раз повторю: мы знаем, что мы хотим, как мы хотим. В любой игре невозможно добиться результата, не проявляя своих качеств, поэтому у нас есть идеи, которые мы хотим воплотить в жизнь. Игра покажет"."Секреты [подготовки к игре] раскрывать не буду, потому что соперники тоже смотрят наши пресс-конференции. Зачем им знать те детали, которые мы бы не хотели открывать. Есть команда, с которой надо играть, есть идеи, которые надо воплотить. Насколько нам это удастся, покажет время. Во всяком случае мы оптимистично настроены", – сказал Черчесов.