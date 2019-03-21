Виталину Цымбалюк-Романовскую обеспокоили известия о том, что ее бывший супруг Армен Джигарханян появится на премьере спектакля в своем театре. Пианистку взолновало, что о планах известного актера и режиссера сообщает не он лично, а пресс-служба.

Виталину Цымбалюк-Романовскую обеспокоили известия о том, что ее бывший супруг Армен Джигарханян появится на премьере спектакля в своем театре. Пианистку взолновало, что о планах известного актера и режиссера сообщает не он лично, а пресс-служба.Виталина готова пустить Армена Борисовича в квартиру, где он прописан. А ее возлюбленный Прохор Шаляпин, который сейчас там живет – как очень добрый человек – тоже всеми силами поддержит престарелого актера.Ссылку на издание "Вечерняя Москва", с которым Цымбалюк-Романовская пооткровенничала, пианистка разместила в соцсети Facebook. Бывшая жена Джигарханяна сопроводила пост вопросом к своим подписчикам."...А кто-нибудь задал вопрос: где сам Армен Борисович? Раньше он сам лично рассказывал о своём самочувствии и творческих планах))) Что-то изменилось?", – написала (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).В московском театре Армена Джигарханяна сообщили, что 22 марта на премьеру спектакля "Ромео и Джульетта" ждут своего руководителя. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Вячеслава Дьяченко, Армен Борисович идет на поправку и возвращается в театр.Журналистам ранее призналась, что не видела Армена Борисовича полтора года, с мая 2018-го. Хоть она и разлюбила Джигарханяна после того, как прочла данные им против нее показания, бывшая жена пустит престарелого режиссера в квартиру – чтобы тому не пришлось снова жить в театре. Бывший муж Цымбалюк-Романовской с Прохором Шаляпиным не помешает – они даже готовы за ним ухаживать.